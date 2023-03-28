Samsun'da yol uygulamasında 3 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yol uygulamasında 3 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurca Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ş.D'nin kullandığı araçta ve ikametinde arama yapan ekipler, 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Ş.D. ile araçta bulunan B.D, gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.D'nin Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.

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