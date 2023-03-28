Havza'da depremzedeler için 108 bin 300 lira yardım toplandı

SAMSUN (AA) - Havza'da "Türkiye için iyilik vakti" yardım kampanyasında 108 bin 300 lira toplandı.

Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentteki depremzedelere yardımcı olmak amacıyla "Türkiye için iyilik vakti" adı altında yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Havza'dan 108 bin 300 lira yardım toplandığına işaret eden Alıcı, "Toplanan yardımlar deprem bölgesinde yaşayan ailelere ve deprem sonrasında Samsun'a gelen afetzedelere bir nebze olsun yardımcı olacak. Müftülük olarak yardım çalışmaları kapsamında daha önceden ilçe genelinden 711 bin 594 lira ve Havza Müftülüğü personeli ise 254 bin 400 lira olmak üzere toplam 965 bin 994 liralık yardımda bulunduk. Toplanan son miktar ile 1 milyon 74 bin 294 liraya ulaştı. İnşallah kardeşlerimize yardımlarımız devam edecektir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yaralımızı hızlı bir şeklide saracağız. Kampanyamıza destek olan tüm din kardeşlerimizden Allah razı olsun." dedi.

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