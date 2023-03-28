Salıpazarı'nda otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Ömer Asaf A. yaralandı.

Y.Y'nin kullandığı 55 KH 677 plakalı otomobil, Yeşil Caddesi'nde, yola çıkan Ömer Asaf A'ya çarptı.

Kaza yerinden geçen başka bir araçla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, buradan da Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.