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GÜNCELLEME - Samsun'da yol uygulamasında 3 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da yol uygulamasında 3 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yol uygulamasında 3 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurca Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ş.D'nin kullandığı araçta ve ikametinde arama yapan ekipler, 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Ş.D. ile araçta bulunan B.D, gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.D'nin Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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