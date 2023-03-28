Kavak Devlet Hastanesi'nde diyaliz merkezi hizmete girdi

SAMSUN (AA) - Kavak Devlet Hastanesi'nde 5 cihaz kapasiteli diyaliz merkezine, hasta kabul edilmeye başlandı.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı açıklamada, 1 milyon 350 bin liraya mal olan ve 2'si hekim olmak üzere toplam 7 personelle hizmet veren diyaliz merkezinin açılmasıyla Kavak'ta yaşayan diyaliz hastalarının başka yerlere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Diyalizin hastalar için yorucu bir işlem olduğuna işaret eden Oruç, "Kavak’taki hastalarımız bir de bu yorucu işlem için ya Havza ilçemize ya da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ne gitmek zorunda kalıyorlardı. Beş cihaz kapasiteli ve 20 hastamızın tedavi imkanı bulacağı merkezimizin hizmete girmesiyle artık Kavak’taki hastalarımız başka bir hastaneye kilometrelerce yol kat ederek gitmek zorunda kalmadan hizmet alabilecek. Ayrıca yine Kavak'a yakın mesafede bulanan Asarcık ilçemizdeki diyaliz hastalarımız da yaklaşık 60 kilometre uzaktaki Havza yerine kendilerine 15 dakikalık mesafede alan Kavak ilçemizde diyaliz hizmeti alarak, diyaliz için her gün gidiş geliş 1,5 saat yol yapmak zorunda kalmayacaklar." dedi.

Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yalçın Büyükkarabacak ise, merkezin ilk hastalarını kabul etmeye başladığını belirterek, "Merkezimizde hastalarımız için diyaliz hizmetinde en son teknoloji diye tabir edebileceğimiz cihazlarımızı kullandık. Bu yeni cihazların Samsun’da hizmet veren teknolojik özellikler bakımında en iyi cihazlar olduğunu söyleyebilirim. İlimize bu merkezin ve nitelikli cihazların kazandırılmasından dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyor, yeni merkezimizin Kavak ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Merkezde ilk tedaviyi alan Sebahat Töngel (66) de daha önce diyaliz hizmeti almak için Havza’ya gitmek zorunda kaldıklarını, bunun da hem uzun yol hem de masraflar nedeniyle kendisine ve eşine külfet olduğunu, merkezin açılmasından sonra bu zorluktan kurtulduklarını söyledi.

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