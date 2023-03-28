TÜBİTAK'ın öğrencilere yönelik yarışmalarında Samsun'dan proje atağı

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SAMSUN (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmalarda Samsun'dan sunulan projelerin sayısı dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na bu yıl Samsun'dan 674 proje başvurusu oldu​​​​​​​. Bu sene 54.'sü düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde 27 bin 13 başvuru yapıldı. Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat'ı kapsayan Samsun bölgesinden ise toplam 1954 proje başvurusu yapıldı. 674 proje başvurusu olan Samsun, bölgedeki proje başvurularının yüzde 34'ünü yapmış oldu. Bölge aşamasına davet edilen 120 projenin ise 37'si yine Samsun'da öğrenim gören öğrencilerin projeleri oldu.

Proje başvuru sayısı ve bölge sergisine davet edilen proje sayısına göre Samsun bölgesinde birinci oldu. Kent, Türkiye genelinde ise proje başvuru sayısına göre 9. sırada yer alırken bölge sergisine davet edilen proje sayısına göre de yine 9. sırada yer aldı.

Öğrencilerin kutuplarla ilgili araştırma yapmaya yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise Türkiye genelinde 631 başvuru yapılırken Samsun'dan 22 proje başvurusu yapıldı. 64 projenin Türkiye finaline davet edildiği yarışmada Samsun'dan 6 proje finale katılma başarısını gösterdi. Samsun, Türkiye genelinde proje başvuru sayısına göre 8. sırada yer alırken Türkiye finaline davet edilen proje sayısına göre de 3. sırada yer aldı.

Öğrencilerin iklim değişikliği ilgili araştırma yapmaya yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye genelinde bin 130 başvuru yapılan yarışmaya Samsun'dan 34 proje başvurusu yapıldı. 95 projenin Türkiye finaline davet edildiği yarışmada Samsun'dan 7 proje finale katılma başarısını gösterdi. Samsun, Türkiye genelinde proje başvuru sayısına göre 9'uncu, Türkiye finaline davet edilen proje sayısına göre de 5. sırada yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, başarının tekrar ettikçe kültüre dönüştüğüne işaret ederek, "TÜBİTAK proje yarışmalarında ilimizde bir başarı kültürünün oluştuğunu görmek geleceğimiz adına bize umut veriyor. Bu kültürün devamlı olması konusunda da sorumluluğumuzu hatırlatıyor. TÜBİTAK yarışmalarında gayret gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize destek olan danışman öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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