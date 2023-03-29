Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki bisikletli çocuk hafif yaralandı.

Samsun Sinop kara yolunda F.T'nin kullandığı 06 AGL 812 plakalı otomobil, anne ve kardeşiyle bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Koç'a (5)'a çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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