Bafra'da toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde ihtiyaç sahiplerine, hayırseverler tarafından giyecek yardımı yapılıyor.

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım Merkezi koordinasyonuyla, hayırseverlerin getirdiği kıyafetler yıkanıp ütülenerek askılara asılıyor.

Sosyal Yardım Merkezi'nde sergilenen kıyafetler ihtiyaç sahipleri tarafından pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz olarak alınabiliyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye olarak her vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.



Sosyal Yardım Merkezi'nin açıldığı günden bu yana birçok ihtiyaç sahibine destek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Burası sayesinde hayırseverlerimizle ihtiyaç sahiplerimiz arasında köprü oluyoruz. Yılın on iki ayında her zaman destek olan hayırsever vatandaşlarımızdan özellikle mübarek ramazan ayında da destek bekliyoruz. Şu ana kadar ihtiyaç sahiplerimizi hiç yalnız bırakmayan hayırseverlerimize, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

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