Salıpazarı'nda arı yetiştiricilerine arılarda ilkbahar bakımı eğitimi verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arı yetiştiricilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Arılarda İlkbahar Bakımı eğitim programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, arıcılıkta verimli bir nektar akım dönemi geçirmenin şartlarından birinin ilkbahar aylarında kovana gerekli bakımın yapılması olduğunu söyledi.

İlkbaharda yapılacak ilk işin hava sıcaklığı uygun ısı derecesine çıktığında kovanların gözlemlenmesi gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Kovan giriş deliğinden arıların kovana giriş çıkış yoğunlukları izlenmelidir. Kovanlarda yapılacak ilk kontrollerde arı uçuşunun az olduğu veya olmadığı kovanlara öncelik verilmelidir." dedi.

Eğitim programına katılan arı yetiştiricilerinin sorularını da yanıtlayan, Korkmaz, "İlkbahar döneminde kovanda yavru üretimi başlar, besin tüketimi ve tarlacı arıların işleri artar. Arıların bu ihtiyaçlarını karşılamak için kovanlar nektar ve polen bulabilecekleri alanlara götürülmelidir. Fakat arazide nektar kaynaklarının henüz yeteri kadar oluşmadığı bu dönemde yavru üretimindeki artışın devam etmesi için arılar beslenmelidir." ifadelerini kullandı.

Eğitim programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ve arı yetiştiricileri katıldı.

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