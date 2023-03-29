Havza'da jandarma traktör sürücülerine eğitim verdi

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SAMSUN (AA) - Havza'da jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine eğitim verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi tarafından Mısmılağaç Mahalle Meydanı'nda Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında düzenlenen eğitimde, traktör ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı anlatıldı.

Traktör sürücülerine, reflektör kullanmanın önemi ve gerekliliği, traktörlerin gece kara yoluna çıkmaması, koruma çerçevesi ve emniyet kabininin önemi, traktörlerde görünürlüğü sağlayan çakar lamba ve ışık donanımının kullanılması, diğer araçlarda emniyet kemerinin önemi, traktör ve tarım araçlarında bulundurulması zorunlu gereçler ve kullanılması ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara konu ile alakalı bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.



Traktör sürücülerine yönelik eğitimlere aralıksız devam edileceği bu kapsamda traktör kazalarının en aza indirilmesi ve can kaybının önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

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