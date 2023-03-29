Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta önceki gün O.Z'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili zanlının kimliği tespit edildi.

Şüpheli O.S, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki bir barakada yakalandı, olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Gözaltına alının O.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta 27 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan O.Z. hastaneye kaldırılmış, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.





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