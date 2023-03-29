Salıpazarı'nda anaokulu öğrencileri için meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - ​​​​​​​Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencileri için meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.



Anaokulu öğrencilerine ilk olarak, Kalfalı Mahallesi'nde bulunan çilek bahçesi ve hayvan barınakları gezdirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri eşliğinde her öğrenci, bir çilek fidesi dikti ve meyve topladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar çocuklara tanıtıldı. Ziraat mühendisliği ve veteriner hekimlik hakkında mesleki tanıtım yapıldı.

Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, açık havada, yaparak-yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerin özellikle okul öncesi dönemde çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sebeple farklı mekanları öğrenme alanları olarak tasarladık. Ayrıca meslek tanıtımlarının da yerinde öğrenilmesi için önemli bir çalışmaya imza attık." dedi.

Salıpazarı Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ise minik öğrencilere farklı meslek dallarını tanıtmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özdal ile ziraat mühendisleri Esra Bozkurt Gökgöz, Bekir Korkut Şahin, veteriner sağlık teknisyeni Okan Yerli destek verdi.

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