Havza'da tiyatro ile çocuklara orman sevgisi aşılanıyor

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SAMSUN (AA) - Havza Yerel Eylem Gurubu (YEG) Derneği tarafından hazırlanan "Tiyatro ile Çocuklarımıza Orman Sevgisini Aşılıyoruz Projesi" kapsamında "Ormanlar Yok Olmasın" isimli oyun öğrencilerle buluştu.

Havza YEG Derneğince hazırlanan proje kapsamında Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Gençlik Merkezi, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Emniyet Müdürlüğü ortaklığında Orman Haftası ve Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında tek perdelik oyun, Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Amasya İris Tiyatrosu tarafından sahnelendi.



Oyunu, öğrencilerle birlikte Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Havza Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan ve davetliler izledi.

Oyunun ardından çocuklara ikramlarda bulunuldu. Protokol üyeleri çocuklara çam fidanı hediye etti.

Amasya İris Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Alparslan Özgen her yıl Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktıklarını belirterek, "Bu kez Orman Haftası ve Dünya Tiyatro Günü etkinliklerinin birleştiği bir etkinlikte sahne aldık. Bu günde orman konulu, yeşilin önemi , ağaçların dünyamız için önemini anlatmak amacı ile hazırlamış olduğumuz 'Ormanlar Yok Olmasın' isimli oyunu Havza Yerel Eylem Gurubu Derneği aracılığı ile çocuklarımız ile özellikle köy çocuklarımız ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

Havza YEG Derneği Müdürü Özgür Atala ise projenin Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Gençlik Merkezi, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Emniyet Müdürlüğü ortaklığında Orman Haftası ve Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında hazırlandığını belirterek, "Amacımız tiyatro ile öğrencilerimize orman sevgisini aşılamak. Oyun sonunda dağıttığımız fidanları çocuklarımız toprakla buluşturarak doğaya yeni ağaçlar kazandırmış olacaklar." diye konuştu.

Proje kapsamında 2 günde 5 kez sahnelenecek oyunu 2 bin 100 anaokulu ve ilkokul öğrencisinin izlemesi planlanıyor.

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