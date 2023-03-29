Samsun'un ilçelerinde kar yağışı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kavak'ta dün akşam şiddetli yağmur, sabaha karşı kar yağışına dönüşürken ilçe merkezi beyaza büründü.

Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kalırken hava sıcaklığı hissedilir derecede azaldı.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 6 santimetre, yükseklerde 15 santimetreye ulaştı.

Salıpazarı ilçesinde ise sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Güzelvatan, Karayonca, Gökçebaşı ve Tahnal mahallelerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji verilerine göre bölgede kar yağışının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

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