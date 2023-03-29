OMÜ'deki uluslararası öğrenciler ticaret elçisi olacak

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve OKA ile yaptığımız çalışmada, seçtiğimiz öğrencelere ticaretin dilini, hukukunu, uluslararası ticaretin usulünü öğrettikten sonra firmalarla eşleştiriyoruz." dedi.

Ünal, AA muhabirine OMÜ'de 5 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü ve her yıl bu sayının arttığını söyledi.

OMÜ'nün nitelikli ve güçlü bir üniversite olduğunu belirten Ünal, "Üniversitemiz bölgesinde etkili ve güçlü bir üniversite. 120 farklı ülkeden 5 bin civarında yabancı öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Bu öğrencileri de yine üniversitemiz kendi yaptığı sınavla seçiyor. Bu yıl 17 farklı üniversite adına da Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) gerçekleştirerek doğrudan onların sistemine yerleştirdik. Her yıl uluslararası öğrenci sayımızı arttırıyoruz. Eğitimlerimizde nitelik ve niceliğe önem veriyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin kendi ülkeleri ve farklı ülkeler arasında birer elçi olmasını arzuluyoruz." dedi.

Ünal, amaçlarının üniversiteye ait bir tarz oluşturmak olduğunu ve yurt dışında da tanınırlığını ve bilimsel yönünü arttırmak olduğunu söyledi.

OMÜ'nün yabancı dil eğitimine önem verdiğini ve bu doğrultuda düzenlemelere gittiğine de işaret eden Yavuz Ünal, şunları söyledi:

"OMÜ olarak yarım asırlık ve kendisini revize etmiş bir üniversiteyiz. Öğrenciyi, öğrencinin gelişimini merkeze almış bir üniversiteyiz. Bütün imkanlarını seferber etmiş, sistemini düzeltmiş, ölçme değerlendirmesini yeniden planlamış ve gelecekle alakalı net karar veren bir üniversiteyiz. Hem öğrenci açısından hem akademik personel açısından net kararları olan, ilkeleri olan bir üniversiteyiz. Bu açıdan bakıldığında da uluslararası öğrencilerimizi önemsiyoruz. Birkaç ülkenin öğrencisini değil, gerçek anlamda ülkemiz adına uluslararası boyuta ulaşıp kültür ve ticaret elçisi olacak insanlar yetiştirmek istiyoruz. Özellikle de gönül coğrafyası olarak tanımladığımız, ülkenin dış politikasına mutabık bir yayılma, genişleme ve derinleşmeyle bu süreci tamamlamayı amaçlıyoruz. Uluslararası öğrencilerimizle ilgili çalışma yaptık. Bölge ve ülke açısından değerli olduğunu düşünüyoruz. Yürüttüğümüz bir proje ile 200 yabancı uyruklu öğrencimizi ticaret elçisi olarak tanımladık. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve OKA ile yaptığımız çalışmada, seçtiğimiz öğrencelere ticaretin dilini, hukukunu, uluslararası ticaretin usulünü öğrettikten sonra firmalarla eşleştiriyoruz. Onlara firmaların tercümelerini hazırlaması, kendi ülkesi ile ilgili veriler hazırlayarak analiz yapmalarını, kendi ülkeleri ya da farklı ülkeler arasında elçi olmalarını, karşılıklı olarak transferi güçlendirmesini arzu ediyoruz. Bunun bölgemizin ive şehrimizin ekonomisine kaktı sağlayacağını düşünüyoruz.''

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