Samsun Teknopark'ın olağan genel kurulu yapıldı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark'ta olağan genel kurul yapıldı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Samsun Teknopark'ın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ortaklarının katılımıyla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında gerçekleştirildi

Samsun Teknopark Toplantı Salonu’ndaki toplantının açılışında konuşan Rektör Ünal, Samsun Teknopark'ın, son 5 yıl içinde ciddi bir ivme yakaladığını söyledi.

Samsun Teknopark'ta firma sayısının 82'den 106'ya ulaştığını belirten Ünal, şöyle devam etti:



"Üniversitemiz hem büyük bir ortak olarak hem de bulunduğu konum nedeniyle bir sorumluluk üstlendi. Teknopark'ta 106 mevcut firma var. Geçen sene bu sayı 82 idi. Bunların 57'si kuluçka, 46'sı AR-GE firması konumunda ve 36'sı da akademik firma olarak kuruldu. Firmaların sektörel dağılımına baktığımızda ise yüzde 56'sı bilişim, yüzde 13'ü medikal, yüzde 21'i makine-teçhizat ve yüzde 6'sı tarımdan oluşuyor. Geri kalan diğer yüzde 6’lık kısım ise farklı alanlarda çalışıyor. 2022 yılında Samsun Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalarımız 7 milyon TL AR-GE geliri ile 8 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Bu firmalarımız aynı zamanda toplam 137 personele istihdam sağladı."

Toplantıda, Samsun Teknopark'ın 2023 faaliyetleri, mevcut firma sayısı, bu firmaların sektörel dağılımları ile faaliyet alanları, personel sayısı ve finansal yapısı, gelecek vizyonunu içeren planlamaları hakkında görüşler bildirildi. Ardından yeni yönetim kurulu belirlendi.

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