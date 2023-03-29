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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor maçında taraftarlar tribüne yemekle girebilecek

AA

Samsunspor maçında taraftarlar tribüne yemekle girebilecek

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak lider Yılport Samsunspor'da, taraftarların gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra yanında yemekle tribüne girebilecekleri bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 01 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 20.30'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Yılport Samsunspor-Pendikspor futbol müsabakası ile ilgili olarak bazı tedbirlerin alındığını belirtildi.

İftar için yanında yemek getiren taraftarların gerekli güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra stadyuma giriş yapabilecekler belirtilen açıklamada, stadyuma sokulması yasak olan teneke kutu içinde içecek, metal çatal, bıçak kaşık ve benzeri maddelerin getirilememesi uyarısında bulunuldu.

Seyircilerin müsabaka başlangıç saatinden en az 2 saat önce tribünlere alınmaya başlanacağı aktarılan açıklamada, "Araç alımları müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce yapılacaktır. Girişlerde sıkıntı yaşanmaması için Passolig kartı eski olan taraftarların Passolig kartlarını yenilemeleri ve cep telefonlarına Passolig uygulamasını yüklemeleri, tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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