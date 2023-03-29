Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 50 ila 60 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|50,00
|60,00
|Somon
|60,00
|80,00
|Norveç somon
|110,00
|130,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|40,00
60,00
|Levrek (deniz)
130,00
|140,00
|Çipura (çiftlik)
|-
|-
|Zargana
|-
|-
|Palamut (tane)
|40,00
|40,00
|Barbunya
|40,00
|50,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|50,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek
|60,00
|70,00
|Alabalık
|40,00
|50,00
|Kefal
|30,00
|40,00
|Sazan
|-
|-
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