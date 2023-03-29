AK Parti'li Karaaslan: "Sıfır Atık Hareketi dünyaya örnek gösterilmelidir"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan,, Sıfır Atık Hareketi'nin, Türkiye genelindeki başarılarıyla olduğu kadar uluslararası alanda aldığı ödüllerle de adından söz ettirdiğini ve dünyada örnek gösterildiğini ifade etti.



30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karaaslan mesajında, Sıfır Atık Hareketi'nin 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatıldığını hatırlattı.

Sıfır atık uygulama alanının her geçen gün daha da genişlediğine işaret eden Karaaslan, şu değerlendirmede bulundu:



"Sıfır Atık Hareketi, Türkiye genelindeki başarılarıyla olduğu kadar uluslararası alanda aldığı ödüllerle de adından söz ettirmekte, dünyada örnek gösterilmektedir. Sıfır Atık Projesi, atık yönetiminin sürdürülebilir olmasını sağlamasının yanında 7'den 70'e her yaştan insanımızda çevre koruma bilinci konusunda bir zihinsel dönüşüme de vesile olmuştur. Proje ile çevremiz, şehirlerimiz ve ülkemiz için yeni bir dönem başlamıştır. Üretim süreçlerinde ve tüketim alışkanlıklarında, kısacası yaşam tarzında değişiklik yapılmasını zorunlu kılan sıfır atık anlayışı, verimliliğin artması, israfın önlenmesi, temiz çevre ve sürdürülebilir kaynaklarla daha güçlü bir ülke demektir. 'Kullan-at' şeklinde özetlenen yöntemden vazgeçerek, 'önle- azalt-yeniden kullan-geri dönüştür' yaklaşımının benimsenmesi, bu anlayışın gündelik pratiklere yansıtılması, insana emanet olan tabiatın korunması için büyük önem arz etmektedir."

Karaaslan, AK Parti olarak çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibi olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Türkiye’nin geleceği için kurduğu hayalleri gerçekleştiren ve yeni hedeflerle, daha güçlü bir vizyonla yoluna devam eden AK Parti’miz çevreyi merkezine alan bir bakış açısıyla ülkemizin kalkınma yolculuğunu kesintisiz sürdürmektedir. Küresel sorunların çözümünde lider ülke Türkiye olarak çevre konusunda da insanlığı ilgilendiren adımları kararlılıkla atıyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ ve ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedefi ülkemiz için olduğu kadar dünya için de önemlidir."

"Dünyayı yeşiliyle, mavisiyle, havasıyla, suyuyla, toprağıyla özetle tüm değerleriyle koruyarak gelecek nesillere aktarma sorumluluğunun herkesin birincil ödevi olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, küresel bir çevre hareketi haline gelen Sıfır Atık Projesi’nin önemi çok büyüktür. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, geçtiğimiz yılın eylül ayında iklim kriziyle mücadele kapsamında 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamıştır. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında Sıfır Atık Projesi BM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş, 105 ülkenin destek verdiği bu karar sonucunda 30 Mart gününün 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, 'Dünya Ortak Evimiz' diyerek ve doğanın tüm kaynaklarının 'insanlığın ortak mirası' olduğu bilinciyle hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin öncülüğünü üstlenmesi ve bir dünya markası haline getirilmesi vesilesiyle teşekkürlerimizi sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.