Samsun'un Salıpazarı ilçesinde eğitime kar engeli

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.



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