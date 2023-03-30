Vezirköprü'de Kütüphane Haftası kutlandı

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SAMSUN (AA) - Vezirköprü ilçesinde Kütüphane Haftası nedeniyle Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde program düzenlendi.

Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, program açılışında yaptığı konuşmada, ilçedeki ilk halk kütüphanesinin, 1935 yılında hizmete açıldığını, 1964 yılından beri, tarihi Taşmedrese'de hizmet verdiğini söyledi.

Yılmaz, 2022 yılı içinde kütüphaneden 65 bin 141 okuyucu ve araştırmacının faydalandığını, son istatistiklere göre kütüphanedeki kitap sayısının 39 bin 250, üye sayısının 13 bin 533 ve ödünç alınan kitap sayısının 17 bin 642 olduğunu aktardı.

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, okumanın önemine işaret ederek, insanların okuduğunu anlaması ve kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programı kitap sergisinin açılışı ve katılımcıların kitapları incelemesi ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Halid Yıldız ile Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, kurum ve kuruluşların müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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