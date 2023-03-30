Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

H.B'nin (55) kullandığı 55 NG 659 plakalı otomobil, Samsun Sinop karayolu Tepeköy Mahallesi'nde B.Ö'nün (20) kullandığı 33 AYR 26 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.B, yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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