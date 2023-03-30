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Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ve eşi Emine Akgül, Malatyalı depremzede aile ile iftar yaptı.

Depremlerden sonra Biçme Mahallesi'ne yerleşen depremzede aileye misafir olan Başkan Akgül ve eşi Emine Akgüld, epremzede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileyle birlikte iftar yaptı.

Başkan Akgül, deprem felaketinin ardından ilçeye yerleşen depremzede ailelere her türlü maddi ve manevi desteğin sağlandığını belirterek, "Onlar artık bizim misafirimiz. Salıpazarı esnafıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla daima onların yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

- Havza Müftülüğü depremzede aileler için iftar programı düzenledi

Havza Müftülüğü tarafından ilçede ikamet eden depremzede ailelere yönelik iftar programı düzenlendi.

İlçedeki özel bir tesiste düzenlenen iftar programında akşam namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

İftar programına katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, masalarını tek tek ziyaret ederek depremzede ailelerle sohbet etti.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bölge ve depremden etkilenen afetzedeler için seferber olduklarını söyleyen Özdemir, "Bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Yine bölgeye olan desteğimiz devam etmekte. Öte yandan ilçemizde bulunan siz değerli misafirlerimizin rahatı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz büyük ve güçlü bir milletiz. El birliği ile yaralarımızı saracağız. Rabbim bir daha böyle bir afet yaşatmasın." dedi.

Havza Müftü Vekili Halit Gül ise depremin açtığı yaraların el birliği ile sarılacağını söyledi.

İftar programına, Havza Müftülüğü personeli de katıldı.

- 19 Mayıs'ta fırın denetimi yapıldı

19 Mayıs Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldı.

Ekipler denetimlerde, fırınlarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, ürünlerin gramajını ve fiyat kontrolü yaptı.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ramazan boyunca denetimlerin süreceğini belirterek, önceliklerinin halk sağlığı olduğunu vurguladı.

- Yakakent'te Orman Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

Yakakent ilçesinde Orman Haftası kapsamında Karaaba Şehit Bayram Aksu Ortaokulu'nda program düzenlendi.

Programa, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve ormancılar katıldı.

Katılımcılar, öğrencilere ormanların önemini anlatarak fidan, boyama kitabı, çeşitli hediyeler dağıttı.

Öğrenciler ise hazırladıkları "Ormanı ve Ağaçları Koruma" konulu tiyatro gösterisi sergiledi.

- 19 Mayıs Belediyesi sahipsiz hayvanları unutmuyor

19 Mayıs Belediyesine bağlı ekipler ilçenin belirli alanlarında bulunan mama ve su kaplarını rutin olarak denetleyerek eksik olanları tamamlıyor ve sokak hayvanlarının aç kalmasını engelliyor.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, belediye olarak vatandaşların rahat etmesi kadar sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını gözettiklerini söyledi.

Topaloğlu, "İlçemizin hemen hemen her köşesinde sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılayacakları mama ve su kapları yerleştirdik ve belediye personelimiz rutin olarak denetlemelerini yapıyor ve eksik olanları tamamlıyor. Vatandaşlarımız da sokak hayvanlarımıza sahip çıkma konusunda bu canlarımızın aç ve susuz kalmamaları adına duyarlı bir davranış gösteriyor ve belediyemize yardımcı oluyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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