Bafra'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Muhammed T. (19) idaresindeki 55 FH 374 plakalı otomobil, Gökçesu Mahallesi'nde Ferhat Ç. (23) idaresindeki 27 ALC 583 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ekrem T, yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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