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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

AA

Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Körfez Mahallesi'ndeki otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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