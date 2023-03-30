Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Körfez Mahallesi'ndeki otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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