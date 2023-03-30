Kavak'ta çilek yetiştiriciliği eğitim semineri düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği iş birliğinde çilek yetiştiriciliğiyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, YEG Derneği Müdürü Ebru Akman ve çiftçiler katıldı.

Taş, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, çilek üretiminden elde edilecek gelirin aile bütçesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek ilçede 35 dekar arazide gerçekleştirilen çilek üretiminin 100 dekar araziye çıkartılmasına çalıştıklarını ve talep halinde çilek ekicilerine teknik yönden destek verebileceklerini söyledi.

Seminerde, ziraat mühendisi Hasan Bakır, slayt eşliğinde çilek meyvesinin genel özellikleri, çilek üretimi için uygun yer ve zaman seçimi, mevsimsel koşullar, çeşitleri, üretim teknikleri, çilek yetiştiriciliğinde toprak ve arazi hazırlıkları, kök yapısı, çilek dikimi, gübreleme teknikleri, çilek yetiştirme sürecinde hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile hasat ve pazarlama gibi konularda bilgi verdi.

Seminerin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.



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