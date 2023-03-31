Samsun’da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yavuz Sayın’ın (38) kullandığı 61 EY 625 plakalı minibüs, Samsun Ankara kara yolu Tekke mevkisinde kontrolden çıktı.

Refüje çarparak devrilen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan Hava (65) ve Yasin Sayın (43), Tamer Bıyıklı (42) ile İbrahim Esmer (34) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







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