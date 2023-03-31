Alaçam'da kar yağışı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Alaçam'da mart ayının son gününde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle köyler beyaza büründü.

İlçenin 25 kilometre uzağındaki 1320 metre rakımdaki Kızlan Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte geceleri Kızlan Mahallesi ve çevresindeki mahallerde hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü.

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