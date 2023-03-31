Alaçam'da depremzedelere iftar verildi

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SAMSUN (AA) - Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki depremzedeler ile şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.



İftar programına Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, İlçe MilliEğitim Müdürü Resul Özkurt, İlçe Müftüsü Orhan Bal ile depremzedeler ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Yemekte Kaymakam Zaman ve protokol üyeleri ilçede kalan depremzede ailelerle sohbet ederek ihtiyaçları sordu.

Her yıl ramazan ayında şehit aileleri ve gaziler ile birlikte olduklarına işaret eden Zaman, "Ramazan bereket ayı ve yardımlaşma ayı. Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın, bütünleşmenin, birbirimizi hatırlamanın ve kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmenin olduğu çok güzel ay." dedi.



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