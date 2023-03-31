Salıpazarı'nda kadın üreticilere çiğ süt ve hijyen eğitimi verildi

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kadın üreticilere süt sığırcılığı, çiğ süt ve hijyen eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Özgür Kocabıçak, veteriner sağlık teknisyeni Okan Yerli, ziraat mühendisleri Esra Bozkurt Gökgöz, Avut Mahallesi'nde süt sığırcılığı üreticiliği yapan kadınlara yönelik çiğ süt ve hijyen eğitimi verdi.

Eğitimde sağım hijyeni ve kişisel hijyen, sütte bozulmaya neden olan faktörler, çiğ süt kriterleri, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar, süt toplama ve nakliyesinde kullanılan alet, ekipman özellikleri ve temizlenmesi, numune alma, uygunsuzluk durumunda yapılacak işlemler kadın üreticilere anlatıldı.

Eğitimde süt toplama merkezlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartlar, onay prosedürü ve kayıtların tutulması gibi konulara değinildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin daha kaliteli süt elde ederek kaliteli süt ürünleri üretimini artırmak için bu eğitimlere devam edeceği bildirildi.





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