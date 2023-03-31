Ağlayarak geldiği bovling salonundan milli sporcu olarak çıktı

Aslında o gün o binada olmayacaktı

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun'da 5 yıl önce bovling salonuna ağlayarak giden Demir Aydemir'in (18) hedefi, Avusturya'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.



Samsun'da spora 8 yaşında futbol oynayarak başlayan Demir Aydemir, sakatlıklar yaşamasının ardından futbolu bıraktı. Beş yıl önce bovling antrenörlük kursuna başlayan anne Destegül Değer, bovling oynamak istemeyen oğlunu ağlamasına rağmen salona getirdi.

Annesinin 3 yıl antrenörlüğünü yaptığı Demir, 5 yıl içinde Türkiye'de elde ettiği başarılarla genç milli takıma seçildi.



Avusturya'da yarın başlayacak 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 6 sporcudan biri olan Demir Aydemir'in hedefi, altın madalya elde etmek.



Milli sporcu Demir Aydemir, çok sevdiği futbolu sakatlandıktan sonra bırakmak zorunda kaldığını aktardı.

Sakatlandıktan sonra spordan uzaklaştığını kaydeden Demir, "Annem spordan uzaklaşmamam için beni Samsun'da 5 yıl önce yeni açılan bovling salonuna getirdi. Kendisi orada antrenörlük kursuna başlamıştı. Beni de zorla bovlinge başlattı sağ olsun. Zorla başlamama rağmen buralara geldik." diye konuştu.



Ulusal organizasyonlarda çok sayıda başarı elde ettiğine işaret eden genç sporcu, "Hedefim milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı, onu başardım. Şimdi artık orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Her sporcu gibi ben de şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim ise A Milli Takım kadrosuna seçilmek." ifadelerini kullandı.

Anne Destegül Değer ise 5 yıl önce kendisinin antrenörlük kursuna başladığını dile getirdi.

Oğlunun ilk etapta bovling oynamak istemediğini aktaran Değer, "İlk etapta ağlayarak salona geldi. Bayağı zorlandık. Sonrasında Türkiye'de dereceler almaya başlayınca aktif olarak da 5 yıldır devam ediyor. Son 2 yıldır da Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. İlk başta Demir'in antrenörlüğünü ben yaptım, son 2 yıldır ise milli takım antrenörleri tarafından çalıştırılıyor. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmesiydi. Bunu başardık. Umarım güzel derecelerle tüm arkadaşları beraber geri dönerler. Demir, ilk başta 'Ben yapamıyorum, atamıyorum.' diyordu. 13 yaşında Ankara'da kulüpler arası gençler şampiyonasına gitti. Orada Türkiye üçüncülüğünü alınca Demir için bir motivasyon kaynağı oldu. Sonrasında hocalarının da destekleriyle bu başarı Türkiye birincilikleriyle devam etti. Yani başarı, başarıyı getirdi." şeklinde konuştu.



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