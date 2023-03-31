Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İ.S'nin kullandığı 55 AAU 019 plakalı otomobil, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Sezgin Çağatay (23) idaresindeki 55 ACV 59 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ve motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.