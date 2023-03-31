Havza TSO üyelerine indirimli sağlık hizmeti

SAMSUN (AA) - Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar özel bir hastane ile Havza TSO üyeleri ve birinci derece akrabalarının yararlanabileceği bir sağlık protokolünün imzalandığını bildirdi.
Havza TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokolde, Havza TSO üyeleri ve birinci derece yakınlarının anlaşmaya varılan özel hastanedeki ayakta tedavilerde yüzde 30, yatarak tedavilerde yüzde 25 indirim imkanı sunuldu.
Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Samsun'da sağlık sektörünün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Üyelerimiz adına atmış olduğumuz imza ile üyelerimiz ilimizdeki sağlık imkanlarından indirimli olarak yararlanma olağanına sahip oldular. Bizim amacımız göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemize ve odamız üyelerine en iyi hizmeti sunmak. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." dedi.