Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde seçim hazırlıkları

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SAMSUN (AA) 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü tarafından Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı’nın sevk ve idaresinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulduğu belirtildi.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı yapmış olduğu açıklamada, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinin ilçede huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için aralıksız olarak çalıştıklarını ifade etti.



Bu kapsamda müdürlük bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulduğunu belirten Balcı, kendisinin de içerisinde bulunduğu bir komiser ve 4 polis memurundan oluşan bir ekibin oluşturulduğunu, seçim günü ve öncesinde karşılaşılabilecek olası sorunlarla ilgili halkın 714 19 00 numaralı telefonu arayabileceklerini belirtti.



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