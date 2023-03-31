Üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır'ın öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Baran Ö. ile tutuksuz sanıklar Selçuk B. ile kardeşi İsmailcan B. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Baran Ö, olaydan bir gün önce tartıştıklarını söyledi.

Evde gözlüğünü unuttuğu için ertesi gün maktulün evine arkadaşları Selçuk B. ve İsmailcan B. ile tekrar gittiklerini öne süren Baran Ö, "Zili çaldım. (Kemal Abdüssamet Bakır) Kapıyı açtığında eli belindeydi. Kendisinden gözlüğümü vermesini istedim. Kendisi küfür ederek karşılık verdi ve ilk bıçağı kendisi çekti. Sonra ben de ona karşı koymak için müdahalede bulundum. Daha sonra bende karşılık vererek bıçakla sol bacağına vurdum. Kendimi korumak içindi. Öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Selçuk B. ise Bakır ile aynı evde kaldıklarını ilk bıçak darbesini Baran Ö'nün gerçekleştirdiğini ancak olayla ilgisinin olmadığını savundu.

İsmailcan B. de "Olay gün Baran ile birlikte uyuşturucu madde kullanma aparatı yapıyorduk. Ondan sonra maktul ve Baran tartışmaya başladı. Maktul uyuşturucu kullanmak istemiyordu. Evde uyuşturucu madde kullanılmasını istemiyordu. Sonrasında Baran ile birbirilerine girdiler." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti Selçuk B. ile İsmailcan B'nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

27 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi'nde, üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı Baran Ö. (21) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Bakır, yaşamını yitirdi.

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