Alaçam Şehit Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Bocce'de üçüncülük elde etti

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SAMSUN (AA) - Alaçam Şehit Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rize'de düzenlenen Karadeniz Bocce Liseler Arası Grup müsabakalarında üçüncü oldu.

Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Rize'de düzenlenen Karadeniz Bocce Liseler Arası Grup müsabakalarında üçüncülük elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Okul Müdürü Nurcan Bolat, yaptığı açıklamada, genç kızlar bocce takımlarının Samsun'daki okullar arası turnuvada birincilik kazandığını hatırlattı.

Rize'deki grup müsabakalarında da takımlarının derece elde ettiğine işaret eden Bolat, "Rize'de kızlarımız rakiplerini tek tek eleyip Alaçam'a üçüncülük kupasını getirerek bizleri mutlu ettiler. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Takımımız hem ilçemizi hem de Samsun'u orada temsil edecekler. İnşallah bu şampiyonadan da derece alarak döneriz." dedi.



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