Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Gökmen Baltacı

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Alim Öztürk, Fofana (Dk. 63 Laura), Cihan Kahraman (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 79 Celil Yüksel), Tangue (Dk. 63 Tomane)

Pendikspor: Burak Ögür, Murat Akça (Dk. 32 Ahmed Ildız), Hasan Hatipoğlu, Kappel, Regattin, Aosman (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Rogerio Thuram (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Mesut Özdemir (Dk. 67 Hasan Kılıç), Gökcan Kaya, Tarık Tekdal (Dk. 67 Berkay Sülüngöz), Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 2 ve 31 Tangue, Dk. 82 Zeki Yavru, Dk. 90 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor), Dk. 45 Regattin (penaltıdan), Dk. 56 Kappel (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 5 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Tarık Tekdal (Pendikspor), Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 90+4 Celil Yüksel (Yılport Samsunspor)





SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Pendikspor’u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de takip etti.



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