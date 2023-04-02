Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaşar Ali Akkaya idaresindeki 37 PC 437 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 PG 577 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ali Akkaya (69) ile araçlarda bulunan Nezahat Akkaya (63), Emre Ayaz (18), Umut Acar (17), Mustafa Tarık Doruk (16) ve Eren Kavaklı (17), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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