Terme Belediyesinin ramazan ayı kültür etkinlikleri sürüyor

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi Ramazan Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında yazar ve televizyon programcısı Bekir Develi, söyleşi gerçekleştirdi.

Develi, Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde, "Bizim Hikayemiz" söyleşisinde sevenleriyle bir araya geldi.

Programın açılışında konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Develi'ye ve yoğun katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Programa Kılıç'ın yanı sıra İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, çeşitli kurum temsilcileri de katıldı.

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