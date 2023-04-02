Samsun'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Samsun Ordu kara yolu otogar ışıkları mevkisinde, M.H.O. idaresindeki otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ikiye ayrıldı, araçtaki M.O. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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