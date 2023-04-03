Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül özel çocukları ağırladı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Samsun Otizmli Çocuklar Derneği'ni ve özel çocukları misafir etti.

Alabalık Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklarla yakından ilgilenen Akgül, otizm konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.



Akgül, "Otizmli çocuklar bizler için çok değerli. Biliyoruz ki otizm bir engel değil farklılıktır. Otizm konusunda hem toplumsal hassasiyeti hem de farkındalığı geliştirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da bugüne özel etkinlikler düzenledik. Çocuklarımızla sohbet ederek boyama etkinliğinde onlara eşlik ettik. Onları mutlu görmek inanın bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Reyhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Çolak ve Zeki Kavaklı, Belediye Başkanı Halil Akgül'e teşekkür etti.

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