OMÜ'nün kuruluşunun 48. yıl dönümü kutlanıyor

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 48. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'nde dekanlar, akademik personel ve öğrencilerin katıdığı kutlama programında, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ünal, yaptığı konuşmada, 1 Nisan 1975'te kurulan OMÜ'nün 48. yaşını gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

OMÜ'nün Türkiye'nin en değerli yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"OMÜ, Karadeniz Bölgesi'ndeki hami üniversitelerden bir tanesi. Yarım asırlık zaman içinde gelişimini, yükselişini, üstlendiği misyon ve vizyonunu sürdürüyor. Üniversitemiz bu yıl TÜBİTAK tarafından belirlenen girişimci ve yenilikçi üniversiteler endeksindeki yükselişini sürdürüyor. Geçen yıl 46. sırada yer almıştık. Bu yıl 35. sıraya gelerek en yenilikçi ve girişimci üniversite unvanını aldık. Arzu ettiğimiz şey, yarım asırlık bir tarihte bir çınar gibi artık gölgesini aydınlatan, umut veren üniversite olarak daha da gelişmek. Her geçen gün daha çok güçlenen ve bu gücü dikkate alarak onunla daha kalıcı izler bırakan bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz."

Bir hafta sürecek kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi, yerleşke içinde park alanı açılışı da gerçekleştirilecek.

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