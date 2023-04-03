Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Vezirköprü ilçesi Çakırtaş Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir şüphelinin aracı durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 534 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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