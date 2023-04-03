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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Ulusal Kanser Haftası" mesajı

AA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "Ulusal Kanser Haftası" mesajı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, erken teşhisin hayati önem taşıdığı kanser ve kanserden korunma konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak hedefiyle her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri düzenlendiğini vurguladı.

Kanser konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi ve kanser taramalarının kanserle mücadele konusunda önem arz ettiğine işaret eden Dağlı, "Kanser hastalığına yakalandıktan sonra ise erken tanı oldukça önemlidir. Erken tanı ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileşme mümkün olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Dağlı, ücretsiz kanser taramaları yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Samsun'da başta İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba (KETEM) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak taramalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza herhangi bir belirti yokken dahi tarama yaptırmalarını tavsiye ediyor, herhangi bir sebeple kanserden şüphelendikleri anda ise hiç zaman kaybetmeden bu merkezlere müracaatta bulunmalarını önemle istirham ediyorum. Ulusal Kanser Haftası münasebetiyle yapılacak etkinliklerin bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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