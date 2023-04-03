Salıpazarı Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesi nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye hizmet binası meclis salonunda yapılan toplantıda, 2022 yılı faaliyetlerini içeren sunum yapıldı.

Projelendirme aşamasında olan yatırımların faaliyet raporu ise oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Halil Akgül, "2019 yerel seçimlerinden sonra oluşan belediye meclisimizin değerli üyeleri ile uyumlu bir çalışma süreci geçiriyoruz. İlçemizin ve ilçe halkımızın menfaatine olan her konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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