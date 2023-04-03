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SAMSUN (AA) - Yaşar Doğu 17 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 55 ilden 750 sporcu katılıyor.

İlk gün müsabakalarında dört ayrı minderde sporcular kilolarında dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyonada mindere çıkan sporculara başarılar dileyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Ata sporumuz olan güreşte mindere çıkmak üzere ilimize gelen tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Ev sahibi olarak, 55 ilden gelen kafilelerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Şampiyona, 5 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

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