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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Samsun'da karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde karısını bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde M.D. (46), eşi Y.D. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.D. karısını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından 5 yaşındaki kızını alarak kaçan M.D, Canik ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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