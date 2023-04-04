Asarcık Üreten Kadınlar Derneği depremzede kadınlarla iftarda buluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde faaliyet gösteren Asarcık Üreten Kadınlar Derneği tarafından, Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar için iftar programı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Asarcık ilçesinde yöresel ürünler üreten ASÜDER Derneği üyesi bir grup kadın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Kampüsü içinde yer alan çadır kentte AFAD koordinasyonunda 300 depremzedeyle iftar programında buluştu.

Depremzedeler için Asarcık ilçesinin yöresel yemeklerinden yahni ve keşkek de hazırlandı.

Depremzede kadınlarla yemek sonrası sohbet de eden dernek üyesi kadınlar depremzedelerle birlikte sahur da yaptı.

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