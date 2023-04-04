KAVSİAD'dan deprem bölgesine 8 ton gıda yardımı

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SAMSUN (AA) - Kavak Sanayici İş İnsanları, Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİAD) Başkanı Serdar Yerişkin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.



Yerişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyeleri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen 8 ton gıda yardımının, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, Kurucaova Mahallesi'nde daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Dernek üyeleri ve hayırseverlere teşekkür eden Yerişkin, "Dernek olarak 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini ve bu felaketten zarar gören vatandaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Allah tez zamanda yaralarımızı sarmayı nasip etsin. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah yardımlarınızı kabul eylesin." dedi.

Yerişkin, deprem bölgesine yardımlarının süreceğini kaydetti.

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