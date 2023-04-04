Samsun'da komşuların kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye, Karasamsun Mahallesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen Mehmet Ç. (40) ile komşusu Abdurrahman A. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç'nin yanındaki Taha T. (19) tabancayla ateş ederek Abdurrahman A'yı yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheliler Mehmet Ç. ve Taha T. ile yanlarındaki Onur Can G. (25), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ç. ile Taha T. tutuklandı, Onur Can G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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